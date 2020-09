B19: Bauarbeiten nördlich von Giebelstadt – Änderungen für Autofahrer

Autofahrer zwischen Giebelstadt und Würzburg müssen sich ab Montag bis Ende Oktober auf Behinderungen einstellen: Denn dann wird auf der B19 nördlich von Giebelstadt bis zur Kreuzung Richtung Lindflur/Rottenbauer der Asphalt erneuert. Außerdem wird die Ampelanlage an der Kreuzung Albertshausen/Fuchsstadt umgebaut und bekommt eine Fußgänger- und Radfahrerampel. Die Bundesregierung investiert insgesamt rund eine Million Euro in die Arbeiten. Ab Montag wird zunächst mit dem Umbau der Ampelanlage begonnen, das soll etwa drei Wochen dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr mit Baustellenampeln und Ersatzfahrstreifen geregelt. Die Kreisstraße von und nach Fuchsstadt sowie die Staatsstraße von und nach Albertshausen werden in dieser Zeit voll gesperrt. Das Gewerbegebiet „Klingholz“ ist nach wie vor von Kreis- und Bundesstraße aus erreichbar. Das Staatliche Bauamt Würzburg ruft Ortskundige dazu auf, das Gebiet weiträumig zu umfahren.