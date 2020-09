Landkreis Kitzingen: LGL meldet falsche Inzidenz und Bürger Telefon

In weiten Teilen der Region treten weiter neue Corona-Fälle auf. Auch in Kitzingen. Insgesamt sind dort aktuell 30 Personen infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 18,7 und weicht damit stark von dem vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) veröffentlichten Wert von 4,4 ab. Darauf weist das Landratsamt Kitzingen jetzt hin. Grund für die falschen Daten des LGL ist ein Softwareproblem. Aufgrund der steigenden Fälle bittet das Landratsamt alle Bürger, sich weiter an die Corona-Regeln zu halten. Ab Montag gibt es wieder ein Bürgertelefon im Landkreis Kitzingen. Es ist täglich von 10 Uhr bis 12 Uhr erreichbar. Die Nummer lautet 09321/928 1111. Seit drei Wochen gibt es das Bayerische Testzentrum in Albertshofen. Bisher wurden dort rund 1.900 Personen getestet, 19 davon waren oder sind infiziert. Tests wurden bisher vor allem bei Kontaktpersonen von Corona-Positiven durchgeführt.