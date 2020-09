Würzburg: 24 Neuinfektionen – Inzidenzen steigen weiter

Die Corona-Fälle in Würzburg Stadt und Landkreis steigen weiter. 24 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt zum Start ins Wochenende. Mit den neuen Fällen steigt auch die 7-Tage-Inzidenz im Raum Würzburg – aber nur leicht. In der Stadt liegt der Wert jetzt bei 70,38 und damit weiter deutlich über dem Corona-Alarmwert. Der Alarmwert liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Im Landkreis Würzburg steigt die Inzidenz auf 40,16. Der Wert ist damit weiter über dem Corona-Warnwert von 35.