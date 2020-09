Schweinfurt: Nach Tötungsdelikt – Sohn des Opfers in Psychiatrie

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Schweinfurt hat ein Gericht einen der beiden Festgenommenen in die Psychiatrie einweisen lassen. Es handelt sich hierbei laut Polizei um den Sohn des 55-jährigen Opfers. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann unter einer psychischen Störung leiden. Er wurde am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der ordnete die Unterbringung des 32-Jährigen in einem Bezirksklinikum an. Sein 35-jähriger Bruder wurde inzwischen wieder entlassen. Die 55-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag nach einem Notruf in einer Wohnung in der Cramerstraße tot aufgefunden worden. Genauere Hintergründe sind noch nicht bekannt.