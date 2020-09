Kitzingen: Brand auf Krankenhausdach

Brand auf Krankenhausdach: Am Freitagmorgen ist auf dem Dach des Krankenhauses in Kitzingen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Brand entfachte im Bereich einer Baustelle: Offenbar war es wegen Schweißarbeiten auf dem Dach zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis die späten Abendstunden an. Der Krankenhausbetrieb war durch den Einsatz nicht eingeschränkt. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.