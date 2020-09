Würzburg: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Zeugen gesucht. Ein Unbekannter hat am Freitagmittag eine 30-Jährige in einem Park in Würzburg sexuell belästigt. Die Frau war im Bereich der Königsberger Straße mit ihrem Hund spazieren als der unbekannte Mann sie ansprach. Nach einem kurzen Gespräch umarmte er die 30-Jährige und fing an sie zu begrapschen. Die Frau versuchte sich zu wehren. Daraufhin umarmte und betatschte der Unbekannte sie erneut. Anschließend ging er davon. Der Mann ist ca. 1,75 Meter groß und 30 Jahre alt. Er ist schlank, hat schwarze, kurze Haare und dunkle, buschige Augenbrauen. Der Unbekannte hat einen dunklen Bartansatz und ein breites, markantes Kinn. Er trug eine kure Arbeiter-Shorts mit Seitentaschen, ein graues T-Shirt sowie Sicherheitshandschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise.