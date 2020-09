In der Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Ochsenfurt ist ein Corona-Fall aufgetreten. Darüber hat das Landratsamt Würzburg informiert. Ein Bewohner ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Er wird jetzt für zwei Wochen gesondert untergebracht. Für die weiteren 70 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft hat das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet. Sie sollen am Montag getestet werden.