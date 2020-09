Lohr: Verkehrsunfall mit Motorrad

Am Samstagnachmittag ist es bei Lohr am Main zu einem Unfall gekommen. Eine verletzte Person musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Ein 70-Jähriger wollte mit seinem Mercedes bei Lohr auf der Bundesstraße wenden und seine Fahrt in Richtung Gemünden fortsetzen. Dabei übersah er einen hinter ihm fahrenden Zweiradfahrer mit Begleitung. Der 57-Zweiradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Sturz wurde der 57-Jährige und seine 50-jährige Mitfahrerin verletzt. Der 57-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, die 50-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.