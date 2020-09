Schweinfurt: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Bereits am Donnerstagnachmittag haben sich Trickdiebe Zugang zur Wohnung einer Seniorin in Schweinfurt verschafft. Ein Mann gab sich als Telekom-Mitarbeiter aus und gelangte unter dem Vorwand, den Empfang an ihrem Fernsehgerät überprüfen zu müssen, in die Wohnung. Währenddessen verschaffte sich offenbar eine weitere Person Zugang und entwendete Bargeld und Schmuck. Die Täter verschwanden danach. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Vorsicht. Nur von einem der Täter liegt eine Beschreibung vor: Männlich, um die 35 Jahre, rund 1,80 Meter groß. Von kräftiger Statur, kurze Haare und Vollbart. Der Unbekannte trug eine Brille und eine dunkelblaue Weste mit der weißen Aufschrift „Telekom“.