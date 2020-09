Am Samstagabend ist es zu einer Schlägerei mit zwei verletzten in Lohr am Main gekommen. Zwei 21-jährige Männer gerieten mit einer größeren Personengruppe aneinander. Im Zuge dessen wurden die beiden 21-Jährigen durch die unbekannte Personengruppe zusammengeschlagen. Während der Schlägerei sollen auch Gegenstände wie Gürtel eingesetzt worden sein. Die beiden Männer erlitten jeweils einen Kopfplatzwunde und wurden leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.