Würzburg: Explosion durch Unbekannte verursacht

Zeugen gesucht. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte an einer Freizeiteinrichtung am Heuchelhof in Würzburg eine Explosion verursacht. Gegen 4 Uhr morgens waren Anwohner im Umfeld der Berner Straße durch einen lauten Knall wach geworden. Mehrere Streifenbesatzungen waren schnell vor Ort. An der Freizeiteinrichtung „Spielhaus“ am Heuchelhof war offenbar mittels Gases eine Explosion verursacht worden. Die Täter waren bereits verschwunden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Kripo Würzburg ermittelt nun unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.