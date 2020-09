Eisenheim: Gemeinderat wehrt sich gegen drohende Neuwahl

Der Gemeinderat in Eisenheim wehrt sich gegen eine mögliche Wiederholung der Wahl vom März. In einem offenen Brief wendet sich das komplette Gremium parteiübergreifend an Landrat Thomas Eberth. Demnach sehe man eine Wahlwiederholung als unnötig. Der Wählerwille sei durch die Wahl widergespiegelt worden. Zudem seien verfassungsmäßige Wahlgrundsätze nicht verletzt worden. Weiter handle es sich bei dem festgestellten Mangel an einer Kandidatenliste um eine reine Formalie, die aber nichts am Wahlergebnis geändert habe. An einer Liste hatten zehn Unterschriften gefehlt. Dieser Fehler war im Vorfeld der Wahl aber nicht aufgefallen. Das Landratsamt prüft derzeit, ob die Wahl wiederholt werden muss. Weiter übt der Eisenheimer Gemeinderat aber auch Kritik an Landrat Thomas Eberth selbst: Der habe über das Thema bereits mit Medien gesprochen, noch bevor die Gemeinde selbst über die Unregelmäßigkeiten informiert worden sei. Außerdem werde er in der "Mainpost" mit den Worten „Die Gemeinderatswahl muss wiederholt werden“ – das zeuge, angesichts der laufenden Prüfung, von einer Vorfestlegung des Landrats.