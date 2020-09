Würzburg: Zweite Demo „Dienst-Tag für Menschen“

Zum zweiten Mal wird am Dienstagnachmittag in der Würzburger Innenstadt demonstriert – unter anderem für weniger Bürokratie in der Gesundheitsbranche. Das Motto lautet wieder „Dienst-Tag für Menschen“. Dieses Mal treffen sich die Teilnehmer um 17h aus organisatorischen Gründen vor dem Juliusspital, wo sie eine Reihe bilden wollen. Die Demonstranten arbeiten zum Beispiel im Blindeninstitut, bei der Caritas und im St. Josefs-Stift Eisingen. Sie fordern weniger Papierkram und bessere Arbeitsbedingungen. Die Demos soll es jeden Dienstag geben.