Würzburg: Mainfrankentheater-Sanierung wird noch teurer

Die Sanierung und Erweiterung des Mainfrankentheaters in Würzburg wird noch teurer. Im zuständigen Werkausschuss geht es am Mittwoch um eine Summe von insgesamt 85 Millionen Euro. Das sind rund 13 Millionen Euro mehr als eigentlich geplant war. Der Zuschuss der Stadt steigt deshalb auch, aktuell liegt er noch bei 11,5 Millionen Euro. Gründe für die Mehrkosten sind zum Beispiel, dass Reste des alten Ludwigsbahnhofs entfernt werden mussten. Aber auch neue Richtlinien bei den Fluchtwegen machten einen Strich durch die bisherige Rechnung. Geplant ist, dass das Würzburger Mainfrankentheater in etwa zwei Jahren wieder in neuem Glanz erstrahlt. Am Donnerstag muss der Stadtrat die Mehrkosten noch absegnen.