Würzburg: Besucherzahlen in der Innenstadt gehen zurück

In der Würzburger Innenstadt gehen die Besucherzahlen seit dem Anstieg der Coronazahlen wieder stark zurück. Frequenzmesser zeigen in der Stadt einen Rückgang von 30% im Vergleich zum Vorjahr an. Das entspricht dem Wert im Juni. Laut dem Stadtmarketingverein „Würzburg macht Spaß“ stabilisierten sich die Zahlen in den letzten Wochen langsam wieder. Seit der gestiegenen 7-Tages-Inzidenz halten sich Besucher jedoch wieder aus Würzburg fern. Das Stadtmarketing appelliert daher an die strikte Einhaltung der Hygieneregeln.