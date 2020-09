Mainfranken: Tourismus wegen Corona um über 50 Prozent eingebrochen

Die Tourismus-Branche in Mainfranken hat die Auswirkungen durch Corona deutlich zu spüren bekommen: Im ersten Halbjahr sind die Gästezahlen in der Region um rund die Hälfte eingebrochen. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Montag mitgeteilt. Dabei gibt es lokale Unterschiede: Am stärksten betroffen sind die Stadt Würzburg und der Landkreis Main-Spessart: Hier sind 57 Prozent weniger Gäste angekommen als normalerweise im Zeitraum von Januar bis Juni. Im Landkreis Kitzingen waren es 51 Prozent und im Landkreis Würzburg 50 Prozent. Die NGG spricht von einer beispiellosen Krise, in die die Branche durch die Corona-Pandemie geraten ist. Nicht nur die Betriebe, sondern auch die Beschäftigten litten unter der Situation. Kurzarbeit habe zwar einen Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern können, trotzdem habe das Kurzarbeitergeld zu großen finanziellen Einbußen geführt. Die NGG appelliert deshalb jetzt an Hotels und Gastronomen, die Kurzarbeit für die Qualifikation ihrer Mitarbeiter zu nutzen.