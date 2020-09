Lohr: Bauantrag für neues Zentralklinikum eingereicht

Das neue Zentralklinikum Main-Spessart in Lohr hat die nächste Hürde genommen. Jetzt ist der Bauantrag offiziell an die Stadt Lohr übergeben worden. In vier bis fünf Jahren soll nach den jetzigen Planungen das neuen Zentralklinikum mit seinen 280 Betten und einem Ärztehaus den Betrieb aufnehmen. Der Bau des Zentralklinikums war im Landkreis Main-Spessart sehr lange diskutiert worden. Vor allem rund und Karlstadt und Marktheidenfeld war die Kritik groß, denn die Entscheidung des Landkreises für ein Zentralklinikum in Lohr bedeutete gleichzeitig das Aus der bisherigen Kliniken in Marktheidenfeld und Karlstadt.