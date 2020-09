Am Montagmorgen ist auf einer Baustelle in Frickenhausen ein hilfloser Greifvogel gefunden worden. Bauarbeiter hatten das Falkenweibchen auf dem Balkon des Gebäudes entdeckt. Da sie offensichtlich nicht mehr fliegen konnte, wurde die Polizei verständigt. Der Falke kam daraufhin in Obhut eines Streifenbeamten der Polizei Ochsenfurt. Er wurde anschließend der Vogelauffangstation übergeben.