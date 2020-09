Giebelstadt: Einbruch in KFZ-Werkstatt

Samstagnacht ist in einer KFZ-Werkstatt in Giebelstadt eingebrochen worden. Der gestohlene Beuteschaden liegt schätzungsweise im unteren fünfstelligen Bereich. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt und entwendete in der Werkstatt mehrere hochwertige Werkzeuge und Geräte. Außerdem bediente er sich in den Büroräumen an Bargeld, einem Laptop und einem Bildschirm. Es handelt sich um eine Werkstatt in der Julius-Echter-Straße. Die Polizei Ochsenfurt sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Tel. 093331/8741-130