Würzburg/München: Termin für Streit um Fußballstadion steht fest

Seit Jahren wehren sich Anwohner gegen das Stadion der Würzburger Kickers am Dallenberg. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wird sich am 18. Dezember mit diesem Thema beschäftigen, teilte eine Gerichtssprecherin unserer Redaktion mit. Anwohner am Dallenberg klagen hauptsächlich gegen den von der Stadt genehmigten Ausbau des Stadions im Jahr 2015. Sie fühlen sich von Lärm und Flutlicht gestört. Die Anwohner haben bereits in der Vergangenheit gegen den Stadionausbau geklagt und in den bisherigen Instanzen verloren.