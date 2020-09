Würzburg: Hohe Inzidenz sorgt für Probleme für Reisende

Die hohe Sieben-Tage-Inzidenz in Würzburg-Stadt bedeutet auch Einschränkungen für Würzburger bei Inlands-Reisen. Wie den Verordnungen der zuständigen Länderbehörden zu entnehmen ist, gibt es strenge Einreiseregelungen für Würzburger in vier Bundesländern – das sind Berlin, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz. Demnach müssen sich dort auch Besucher aus innerdeutschen Risikogebieten (ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50) sofort nach der Einreise in häusliche Quarantäne begeben. Meist ist auch eine Anmeldung beim zuständigen Gesundheitsamt vor Ort nötig. In den meisten dieser Bundesländer kann die Quarantäne jedoch gegen Vorlage eines negativen Corona-Tests aufgehoben werden, sofern dieser höchstens 48 Stunden alt ist. Lediglich in Schleswig-Holstein müssen sich Reisende vor Ort einem Test unterziehen. Unterdessen gibt es teils auch extra Regelungen für Hotels und andere Beherbergungsbetriebe. Die können auch ohne Reiseeinschränkungen im gesamten Bundesland angehalten sein, Gäste aus Hot-Spot-Städten - wie Würzburg - nicht aufzunehmen. Das ist zum Beispiel in Baden-Württemberg der Fall. Wer aus Würzburg-Stadt innerhalb Deutschlands reisen will, sollte sich vorab auf der Internetseite des entsprechenden Bundeslandes über die aktuellen Einreisebestimmungen informieren.