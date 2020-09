Würzburg/Ansbach: Überregionale Graffiti-Serie aufgeklärt

Die Polizei in Mittelfranken hat jetzt eine überregionale Graffiti-Serie aufgeklärt. Bei der war auch hoher Schaden im Raum Würzburg entstanden. Die Polizei in Mittelfranken hat nach etlichen Fällen, in denen Schilder, Mauern, Stromkästen und Garagen mit Permanentmarker und verschiedenen Schriftzügen beschmiert worden waren ermittelt. Jetzt konnte ein 20-Jähriger festgenommen werden. Alleine in Würzburg soll er für 95 Sachbeschädigungen mit einem Schaden in Höhe von 25.000 Euro verantwortlich sein. Im Zuge der Ermittlungen hatte sich herausgestellt, dass der junge Mann in Würzburg von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Auch in Frankfurt soll er aktiv gewesen sein. Im Rahmen einer Durchsuchung von zwei Wohnungen in Würzburg und Weidenbach (Lkr. Ansbach) wurden weitere Beweismittel sichergestellt.