Würzburg: Exhibitionist in Straßenbahn auf Höhe der Talavera

Nach einem Vorfall mit einem Exhibitionisten sucht die Polizei Würzburg nach Zeugen. Der Unbekannte hielt sich am Montagmorgen gegen 07.45 Uhr in der Straßenbahn auf. Auf Höhe der Haltestelle „Talavera“ begann er damit, sich selbst zu befriedigen – direkt neben einer 15-jährigen Schülerin. Anschließend flüchtete er. Laut Polizei ist der Exhibitionist circa 50 Jahre alt, kräftig gebaut und hat einen stark hervorstehenden Bauch. Bekleidet war er am Montagmorgen mit einer langen braunen Cordhose, einer hellgrünen Jacke und einer braunen Schildmütze. Wer etwas beobachtet hat oder etwas zur Aufklärung beitragen kann, soll sich bei den Beamten melden.