Stadelschwarzach: Neue Kirchturmspitze nächstes Jahr

Vor genau zwei Jahren hat ein verheerender Herbststurm die Region durcheinandergewirbelt: Seit Sturmtief Fabienne hat zum Beispiel der Kirchturm in Prichsenstadt-Stadelschwarzach kein Dach mehr. Der jahrhunderte alte Echter-Spitzhelm soll aber originalgetreu nachgebaut werden. An die nötigen Ziegel kam die Stadt allerdings noch nicht, weil sie coronabedingt nicht geliefert werden konnten. Im kommenden Frühjahr soll es aber mit dem Wiederaufbau des Dachstuhls los gehen, so Bürgermeister René Schlehr. Die Verwüstung nach dem Sturm habe bei all den negativen Folgen auch etwas Gutes gehabt: Die Bürger haben zusammengehalten, mit angepackt und sich gegenseitig geholfen. Durch das Sturmtief wurden vor zwei Jahren sogar Strommasten umgeknickt.