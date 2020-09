Rimpar: 77-Jährige verliert hohen Betrag an Betrüger

Eine 77-Jährige aus Rimpar ist Betrügern auf den Leim gegangen und hat so Bargeld im knapp fünfstelligen Bereich verloren. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter behauptete, sie sei auf „üblen Seiten“ gewesen. Er überzeugte die Dame, ihm für die Löschung der Daten Geld zu übermitteln. Aufgeflogen ist der Betrug am Montagmittag: Die Seniorin wollte in einem Supermarkt für 2000 Euro Google-Play-Karten kaufen. Dort wurde der Marktleiter stutzig und verständigte mit ihrem Einverständnis die Polizei. Später stellte sich heraus, dass sie dem Betrüger bereits einen beachtlichen Betrag zur Verfügung gestellt hatte. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Betrugsmaschen dieser Art und weist auf die bereits bekannten Verhaltensratschläge hin: Gutschein-Codes sind wie Bargeld zu behandeln und auch ohne die Gutscheinkarte gültig. Daher sollten diese nie am Telefon übermittelt werden. Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern etc. weiter. Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.