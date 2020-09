Würzburg: Fridays for Future ruft zum 5. Globalen Klimastreik auf

Nach einem Vierteljahr Pause ruft Fridays for Future Würzburg am Freitag unter dem Motto „Kein Grad weiter“ auf den Mainwiesen zum 5. Globalen Klimastreik auf. Dort wird es um 14 Uhr eine große Kundgebung geben. Zusätzlich werden aufgrund des Infektionsschutzes drei deutlich verkleinerte Demozüge durch die Innenstadt zu den Mainwiesen ziehen. Diese starten jeweils um 12.30 Uhr an der Residenz, dem Hauptbahnhof und an der Regierung Unterfranken. Im September vergangenen Jahres mobilisierte Fridays for Future deutschlandweit fast eineinhalb Millionen Menschen. Der lokale Ableger der Bewegung steht in engem Austausch mit den entsprechenden Behörden und hält die Veranstaltung mit einem gut ausgearbeiteten Hygienekonzept ab.