Fußball: Kickers-Torwart Müller wechselt nach Eindhoven

Die Würzburger Kickers haben einen Abgang zu vermelden. Torwart Vincent Müller wechselt zum niederländischen Spitzenclub PSV Eindhoven, meldet die Bild. Der holländische Erstligist zahlt demnach für das 20-jährige Talent geschätzte 500.000 Euro Ablöse an die Kickers. Müller soll offenbar vor allem in der zweiten Mannschaft, in der zweiten niederländischen Liga, zum Einsatz kommen. Seine Aufgabe soll es demnach aber auch sein, den beiden Stamm-Keepern der Profis Druck zu machen. Müller stammt ursprünglich aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln und hatte sich in Würzburg zum Stammtorwart gemausert.