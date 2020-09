Lkr Main-Spessart: Landrätin mahnt vorsichtig zu bleiben

Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen im Raum Würzburg mahnt die Main-Spessarter Landrätin Sabine Sitter zur Vorsicht. Main-Spessart sei keine Insel und müsse die Entwicklungen im Umkreis beobachten. Immerhin pendelten täglich 9.000 Menschen zur Arbeit in die Stadt Würzburg, hinzu kämen Freizeitfahrten. Sorgen bereiten Sitter auch die steigenden Zahlen an Veranstaltungen im Landkreis Main-Spessart. Derzeit hätten die Mitarbeiter im Landratsamt alle Hände voll zu tun, Veranstalter zu beraten. Sie wirbt dafür genau zu überdenken, ob ein Fest oder eine Veranstaltung in diesen Zeiten zwingend abgehalten werden müsse. Main-Spessart sei mit 222 Infektionen bislang gut durch die Pandemie gekommen, so Sitter, das sollte man jetzt nicht durch leichtsinniges Verhalten verspielen. Zuletzt sind aber auch hier die Infektionszahlen gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Main-Spessart aktuell (Stand Mittwoch) bei 10,3.