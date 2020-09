Würzburg: Gewerkschaftsbund appelliert an OB und Landrat

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Würzburg nimmt bei den Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst auch OB Christian Schuchardt und Landrat Thomas Eberth in die Pflicht. Er fordert die Stadt und den Landkreis Würzburg auf, ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen. Die Forderung: Die beiden Verwaltungschefs sollten sich bei der Arbeitgeber-Verhandlungsgruppe für einen zügigen, anständigen und wertschätzenden Tarifabschluss einsetzen. Von der Wertschätzung der Angestellten im Öffentlichen Dienst zu Beginn der Corona-Pandemie sei in der laufenden Tarifrunde laut DGB nichts mehr zu spüren. Am vergangenen Wochenende ging auch die zweite Verhandlungsrunde ohne ein Angebot der Arbeitgeberseite an die Gewerkschaft ver.di zu Ende. Warnstreiks würden damit unumgänglich.