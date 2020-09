Mainfranken: Nur wenige Corona-Neuinfektionen

Auch am Mittwoch gibt es in Mainfranken nur wenige gemeldete Corona-Neuinfektionen. In Würzburg haben sich fünf Menschen neu mit dem Virus infiziert. Damit fällt die Sieben-Tage-Inzidenz unter den bundesweiten Alarmwert von 50 auf 47,7. Im Landkreis Würzburg meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sieben neue Fälle. Damit sinkt auch hier der Inzidenzwert auf 28,42 – und liegt damit unter dem Warnwert von 35. Im Landkreis Main-Spessart wurden am Mittwoch keine Corona-Neuinfektionen gemeldet. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 10,29. Im Landkreis Kitzingen liegt sie bei 21,9 – hier gibt es drei neue Fälle.