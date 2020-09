Grombühl: Fünf neue Mülleimer in den Weinbergen

Aufgrund der Coronakrise ist der Würzburger Stein in den letzten Wochen ein beliebter Treffpunkt geworden. Die negative Folge: Eine zunehmende Vermüllung der Gegend. Daher sollen jetzt fünf zusätzliche Mülleimer durch die Stadt aufgestellt werden. Außerdem ist eine Informationskampagne mit Beschilderungen an den Hotspots geplant. Am 15. September fand ein Ortstermin mit Vertretern der Stadtreiniger, des Gartenamts, des Stein-Wein-Pfads e.V. sowie mit Stadträten in den Weinbergen statt. Zusammen wurden die Problemstellen inspiziert und mögliche Lösungen diskutiert.