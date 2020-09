In Obersfeld in Main-Spessart ist ein ganzer Zigarettenautomat geklaut worden. Unbekannte haben ihn dort in der Brunnengasse in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer Wand gerissen und mitgenommen. Der komplett entleerte Automat wurde später in einem Waldstück zwischen Obersfeld und Sachserhof gefunden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09353/97410.