A3 / Marktheidenfeld: Zeugensuche nach tödlichen LKW-Unfall

Nach dem tödlichen LKW-Unfall, am Mittwochmittag auf der A3 bei Marktheidenfeld sucht die Polizei dringend Zeugen. Die Unfallursache ist noch nicht ganz geklärt. Ein Sattelzug war in Fahrtrichtung Frankfurt gegen 12.30 Uhr auf einen stehenden Sattelzug am Stauende aufgefahren. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge aufeinander geschoben. Die beiden LKW und eine Lärmschutzwand gingen unmittelbar nach dem Unfall in Flammen auf. Für den Fahrer des aufgefahrenen LKW gab es keine Hilfe mehr. Er starb eingeklemmt in seinem Führerhaus. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die A3 war in Richtung Frankfurt rund 13 Stunden, bis weit in die Nacht gesperrt.