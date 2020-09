Am Samstag beginnt die Zuckerrüben-Kampagne in Unterfranken. Dann werden die Rüben wieder rund um die Uhr in der Südzucker-Fabrik in Ochsenfurt zu Zucker verarbeitet. Erwartet wird eine leicht unterdurchschnittliche Ernte von 66 Tonnen pro Hektar bei einem durchschnittlichen Zuckeranteil von 19%. Die Kampagne wird voraussichtlich bis Anfang Januar nächsten Jahres gehen. Über 3000 Landwirte aus der Region beliefern das Werk in Ochsenfurt, rund 700 LKW treffen dort täglich ein.