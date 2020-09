Würzburg: weiter nur wenige neue Corona-Fälle

Die Corona-Zahlen in der Region steigen weiter deutlich langsamer als noch in der letzten Woche. Seit gestern sind in der Stadt vier, im Landkreis drei neue Infektionen gemeldet worden, insgesamt also sieben neue Fälle. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche waren es an einem Tag insgesamt 45 neue Fälle. Auch die 7 Tage Inzidenz sinkt damit weiter. In Würzburg haben sich im Schnitt der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner rund 45 Menschen neu infiziert, Im Landkreis knapp 25. Die Stadt liegt damit weiterhin klar unter dem Alarmwert von 50, der Landkreis unter der Warnschwelle von 35. Im Landkreis Main-Spessart wurden am Donnerstag drei neue Fälle gemeldet, darunter keine Reiserückkehrer oder Schüler. In Kitzingen gibt es keine neuen Fälle.