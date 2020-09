Würzburg: Entscheidung in Theresa-Prozess verzögert sich

Der Berufungsprozess um den Tod der 20-Jährigen Theresa bei Eisenheim wird aktuell fortgesetzt. Bis zur Mittagspause ist noch keine Entscheidung gefallen, wie es weitergeht. Es steht ja die Frage im Raum, ob der Prozess an der Jugendkammer vorzeitig beendet und als Mordprozess an das Schwurgericht verwiesen wird. Unklar ist vor allem noch, warum eine Zeugin nicht vorgeladen wurde, die die Mordermittlungen ausgelöst und damit eine Wendung in den Prozess gebracht hatte. Der Anwalt des Hauptangeklagten äußerte darüber sein Unverständnis. Wie bereits berichtet hatte sich die Zeugin gemeldet, sie habe Infos wonach der Beifahrer den Fahrer angestiftet haben soll auf Theresa zuzufahren. Am Donnerstagvormittag hatte ein Polizist als Zeuge ausgesagt, der den mutmaßlichen Fahrer nach dem Unfall vernommen hatte. Der Beamte sich aber teilweise nicht mehr erinnern.