Würzburg: Verzögerungen bei Corona-Testergebnissen

Corona-Testergebnisse sollen in Bayern nach 48 Stunden vorliegen – eigentlich. In der Realität ist das in Würzburg allerdings häufig nicht der Fall. Testpersonen warten teilweise bis zu einer Woche oder erhalten gar kein Ergebnis. Das Gesundheitsamt in Würzburg räumt auf Anfrage dieser Redaktion ein, dass es teilweise zu stark verzögerten oder sogar fehlenden negativen Befunden kommt. Das liege unter anderem am externen Dienstleister „Eurofins“, der mit der Übermittlung negativer Testergebnisse beauftragt ist. Auf eine entsprechende Anfrage der Redaktion bei „Eurofins“ ist bislang keine Antwort erfolgt. Getesteten seien beim Abrufen ihrer Ergebnisse teilweise aber auch Fehler unterlaufen. Sollte jemand positiv auf Corona getestet werden, erhält er laut Gesundheitsamt in der Regel innerhalb 48 Stunden sein Ergebnis – denn positive Ergebnisse übermittelt das Gesundheitsamt selbst. Nach eigener Aussage arbeitet das Gesundheitsamt in Würzburg aktuell an der Belastungsgrenze. An Wochentagen werden am Testzentrum auf der Talavera zwischen 500 und 800 Tests täglich durchgeführt. Weitere Tests erfolgen über die mobile Teststrecke der Regierung von Unterfranken und an der Uniklinik.