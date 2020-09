Am Samstag steigt um 13 Uhr das zweite Zweitligaspiel der Saison für die Würzburger Kickers. Dabei sind sie bei Fortuna Düsseldorf zu Gast. Der Verein hatte in der vergangenen Spielzeit noch in der ersten Bundesliga gekickt. Der Gegner unterlag am ersten Spieltag in Unterzahl dem Hamburger SV und auch das Zweitliga-Comeback der Kickers ging daneben. Sie verloren zuhause 0:3 gegen Erzgebirge Aue.