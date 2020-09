Würzburg: Inzidenz fällt unter bayerischen Signalwert

Der Corona-Inzidenz-Wert in Würzburg ist den dritten Tag in Folge gefallen. Nun hat er sogar die bayerische Warn-Marke von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche unterschritten. Am Freitagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut den Wert von 34,4. Erst am Donnerstag hatte Kommunalreferent Kleiner betont, dass das nächste Ziel sei, dass der Signalwert unter 35 sinkt. Dies ist nun erreicht. Wie berichtet hat die Stadt am Donnerstag angekündigt die Corona-Beschränkungen weiter aufrecht zu erhalten. Einzige Ausnahme ist das Alkoholverbot auf der Alten Mainbrücke an den Wochenenden ab 16 Uhr – das ist nun aufgehoben. Es gilt also auch dort das allgemeine Alkoholverbot in der Innenstadt ab 22 Uhr.