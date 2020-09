Würzburg: 50.000 Euro Corona-Hilfe für Kultur

Die Stadt Würzburg stellt 50.000 Euro Corona-Hilfe für die Kultur bereit. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen. Das Geld wird in einem Sonderetat bereitgestellt. Künstler, Kulturvereine und -Einrichtungen können die Hilfen beantragen. Im Zuge der Corona-Pandemie seien viele Akteure in der Szene in existenzielle Nöte geraten, ein Ende der Situation sei auch nicht absehbar. Bereits in der Vergangenheit hat die Stadt teils ausfallende Gelder für ausgefallene, städtische Veranstaltungen, wie den Hafensommer, umgeschichtet.