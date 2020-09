Würzburg: Nach Explosion am Spielhaus - Hinweise auf Vandalismus

Nach der Explosion am Spielhaus in Würzburg vergangenen Sonntag gibt ein mögliches Tatmotiv. Wie die Polizei Unterfranken am Freitag mitgeteilt hat, deutet aktuell alles auf Vandalismus hin. Um den Vorfall genau aufzuklären hoffen die Beamten auch weiter auf Zeugenhinweise. Am Sonntagmorgen hatte es am Spielhaus in der Zellerau einen lauten Knall gegeben – dort war mittels Gas eine Explosion verursacht worden. Als die Polizei eintraf, waren die Täter aber bereits geflohen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro.