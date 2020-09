Mainfranken: Weiter nur wenige Corona-Neuerkrankte

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mainfranken bleibt weiter auf einem geringen Niveau. In der Stadt Würzburg wurden am Freitag zwei neue Fälle gemeldet, im Landkreis Würzburg waren es ebenfalls zwei. Dementsprechend niedrig sind die aktuellen Inzidenzwerte: Sie liegen in der Stadt Würzburg am Freitag bei 34,41 und im Landkreis bei 21,01. Beide liegen damit unter dem bayernweiten Warnwert von 35. Sowohl Stadt als auch Landkreis Würzburg werden dennoch vorerst bis Ende nächster Woche an den getroffenen, verschärften Maßnahmen festhalten. Im Landkreis Main-Spessart wurden am Freitag ebenfalls zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Hier liegt die Inzidenz bei 12,66. Im Landkreis Kitzingen gibt es einen Corona-Neuinfizierten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt hier bei 11.