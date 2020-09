WÃ¼rzburg: Rund 700 Teilnehmer bei Fridays for future-Kundgebung

Hunderte Menschen beteiligen sich aktuell an einer Kundgebung der Fridays for Future auf den Mainwiesen in Würzburg. Nach Angaben der Veranstalter sind 700 Teilnehmer vor Ort. Die Polizei spricht von 500 bis 600. Unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen demonstrieren sie für mehr Klimaschutz. Das Motto: „Kein Grad weiter“. Die Veranstaltung in Würzburg ist Teil des 5. Globalen Klimastreiks. Im September vergangenen Jahres mobilisierte Fridays for Future deutschlandweit fast eineinhalb Millionen Menschen.

Weitere Bilder zur Meldung: