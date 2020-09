Würzburg: Versuchter Totschlag in Gemeinschaftsunterkunft?

Nach einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg ermittelt die Polizei jetzt wegen versuchten Totschlags. Am Donnerstagabend soll ein 23-Jähriger in der Unterkunft in der Veitshöchheimer Straße einen 44-jährigen Mitbewohner mit einer Glasflasche am Kopf verletzt haben. Im Zuge des Streits soll der 23-Jährige außerdem einen weiteren Mitbewohner und einen Sicherheitsdienstmitarbeiter mit einem Messer angegriffen haben. Dabei wurde niemand verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der 23-Jährige sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.