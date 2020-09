Würzburg: Unbekannter belästigt Jugendliche

Am Freitagmittag hat ein Unbekannter eine 15-jährige Schülerin belästigt und versucht diese zu küssen. Die 15-Jährige wurde von dem unbekannten Mann gegen 13 Uhr vor ihrer Schule in der Augustinerstraße in Würzburg angesprochen. Er gab ihr seine Telefonnummer und versuchte die Schülerin zu küssen. Die 15-Jährige schob den Mann weg und gab ihm lautstark zu verstehen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Der Mann flüchtete daraufhin. Als die 15-Jährige zu Hause angekommen war, verständigte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitet Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Der Mann war rund 1,65 Meter groß, 35 Jahre alt und von schlanker Statur.