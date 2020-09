Kitzingen: 22-Jähriger randaliert

Am Freitagnachmittag hat ein 22-Jähriger in Kitzingen die Scheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen und dadurch Fahrzeuge gefährdet. Der Amtsbekannte junge Mann schleuderte einen großen Stein gegen die Glasscheibe der Bushaltestelle im Hindenburgring 1. Der Stein durchschlug die Scheibe und flog bis auf die Fahrbahn der B8 in Fahrtrichtung Siedlung, wo er in mehrere große Teile zerbrach. Mehrere Fahrzeuge mussten den Steinbrocken ausweichen oder abbremsen. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung und wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen und betroffene Autofahrer werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.