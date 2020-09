Fußball: Kickers verlieren auswärts

Die Würzburger Kickers haben das zweite Spiel in der zweiten Liga auswärts 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Erst in der 82. Minute fiel das erste Tor der Partie – für Fortuna Düsseldorf. Ein Elfmeter für die Rothosen kurz vor Spielende landete nicht im Tor und somit konnte der Ausgang des Spiels nicht mehr geändert werden. Am Ende hieß es dann 1:0 für Fortuna Düsseldorf. Das nächste Spiel für die Fußballer aus Würzburg steht kommenden Sonntag an – zu Hause treffen sie auf Greuther Fürth. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.