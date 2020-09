Mainfranken: Frist bei Registrierkassen läuft am Mittwoch ab

Unternehmen in Mainfranken, die mit einer elektronischen Registrierkasse arbeiten, müssen jetzt aufrüsten: Am Mittwoch läuft eine deutschlandweite Frist ab, nach der diese Kassen mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet sein müssen – oder zumindest muss diese bis dahin in Auftrag gegeben worden sein. Darauf weist die IHK Würzburg-Schweinfurt jetzt hin. Mit dieser Aufrüstung soll verhindert werden, dass Kassendaten manipuliert werden. Dadurch ist zum Beispiel keine Änderung oder Löschung von Umsätzen möglich. Finanzbehörden können die durch das System geschützten Daten dann einfordern und prüfen, ob sie vollständig und korrekt sind. Ursprünglich war die Frist für die neue Sicherheitseinrichtung an elektronischen Registrierkassen bereits für Anfang Januar dieses Jahres geplant. Die Bayerische Industrie- und Handelskammer hatte jedoch erfolgreich gefordert, den durch Corona gebeutelten Unternehmen mehr Zeit für die Umrüstung zu geben. Bayern richtete daraufhin, wie mehrere andere Bundesländer auch, eine Gnadenfrist bis Ende März 2021 ein. Das Bundesfinanzministerium hält allerdings an der Frist Ende September fest. Deshalb muss die jeweilige Sicherheitseinrichtung an den Kassen in Mainfranken bis Mittwoch zumindest verbindlich bestellt werden.