Würzburg: 163.000 Euro Corona-Bußgelder verhängt

Stadt und Landkreis Würzburg haben Bußgelder in Höhe von insgesamt 163.000 Euro wegen Verstößen gegen Corona-Regeln verhängt. Das haben die Zuständigen auf Nachfrage erklärt. Die Stadt Würzburg hat seit Beginn der Pandemie Corona-Bußgelder in Höhe von mehr als 99.600 Euro ausgestellt. Die meisten davon aufgrund von Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung oder die Masken-Pflicht. Der Landkreis Würzburg hat Corona-Bußgelder in Höhe von 63.900 Euro verhängt. Der überwiegende Teil geht auf die Zeit des Lockdowns zurück – nämlich auf das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund. Viele Bußgelder gab es auch wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen. Die Landkreise Kitzingen und Main-Spessart konnten keine Gesamtzahl der erwarteten Bußgelder nennen.