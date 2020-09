Margetshöchheim: Spektakulärer Unfall im Ortskern

Ein spektakulärer Unfall hat am Dienstagnachmittag die Feuerwehr im Ortskern von Margetshöchheim beschäftigt. Gegen 14.30 Uhr waren die Retter zu einer eingeklemmten Person in einem Auto gerufen worden. Wie sich herausstellte war der Fahrer eines PKW gegen ein geparktes Auto geprallt. Sein Auto kam seitlich auf dem geparkten Auto zum Stehen und drohte umzukippen. Die Feuerwehr sicherte das Auto vor einem umstürzen und befreite den Fahrer mit Hilfe eines Spreizers und einer Rettungsschere. Der kam ins Krankenhaus. Durch diverse Übungen sei man aber auf derartige Einsätze vorbereitet gewesen, heißt es in einer Feuerwehrmitteilung. Die Würzburger Straße in Margetshöchheim war für dreieinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr bedankt sich auch ausdrücklich bei den Anwohnern, die die Rettungskräfte mit Getränken versorgt haben.

Weitere Bilder zur Meldung: